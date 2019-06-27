Санавиация помогла жительнице Карелии родить

Экстренный вылет был совершен 25 июня в Костомукшу, сообщили в Минздраве Карелии.

Санавиация Карелии совершила экстренный вылет в Костомукшу на помощь роженице. Помощь врачей – акушеров-гинекологов и сосудистого хирурга из Республиканской больницы им. Баранова – понадобилась женщине 30 лет с осложнениями беременности и родов. В результате у пациентки родился здоровый ребёнок.

С начала года специалистами санитарной авиации совершено более 90 вылетов, более 100 больных, в том числе 25 детей, получили экстренную медицинскую помощь. Девять пациентов для продолжения лечения вертолётом доставлены в клиники за пределами Карелии.