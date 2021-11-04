890x80
Реклама

Санитарные правила по работе школ в условиях пандемии коронавируса продлили до 2024 года

Новости. Общество
16:42, 04 Ноября 2021
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новости партнеров

Роспотребнадзор продлил санитарные правила в образовательных организациях до 2024 года.

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса до 2024 года (ранее правила должны были действовать до 1 января 2022 года). Об этом пишет на своем интернет-портале Российская газета.

Санитарные правила в условиях пандемии, впервые введенные летом 2020 года, предполагают запрет на мероприятия с участием нескольких классов или групп студентов, предписывают измерять температуру на входе в здание и проводить усиленную уборку и обработку помещений. При этом решение об очном или заочном порядке обучения принимается региональными властями, а не Роспотребнадзором.

Среди общих рекомендаций ведомства по организации работы школ значатся закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий, наличие санитайзеров с дозаторами при входе в помещение, обязательная изоляция детей с признаками ОРВИ, а также проведение занятий по физкультуре только на свежем воздухе и прочее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
топка
2021-11-04 16:52:09
Нашему человеку ничего нельзя поручать надолго или доверять. Отравят детей этими частыми уборками. :)
Саныч
2021-11-04 16:49:53
А что не до 2050-то?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 15
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 4
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 17
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2021 16:24
Личное мнение
Дата из Смутного времени 6
Почему за полтора десятка лет День народного единства так не стал для многих россиян праздником.
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»