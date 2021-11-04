Санитарные правила по работе школ в условиях пандемии коронавируса продлили до 2024 года

Роспотребнадзор продлил санитарные правила в образовательных организациях до 2024 года.

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса до 2024 года (ранее правила должны были действовать до 1 января 2022 года). Об этом пишет на своем интернет-портале Российская газета.

Санитарные правила в условиях пандемии, впервые введенные летом 2020 года, предполагают запрет на мероприятия с участием нескольких классов или групп студентов, предписывают измерять температуру на входе в здание и проводить усиленную уборку и обработку помещений. При этом решение об очном или заочном порядке обучения принимается региональными властями, а не Роспотребнадзором.

Среди общих рекомендаций ведомства по организации работы школ значатся закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий, наличие санитайзеров с дозаторами при входе в помещение, обязательная изоляция детей с признаками ОРВИ, а также проведение занятий по физкультуре только на свежем воздухе и прочее.