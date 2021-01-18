Саперы спасли от наводнения жителей района Карелии

На реке в Беломорском районе подрывники провели спецоперацию и снизили уровень воды, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Зимой, особенно в сильные морозы, в некоторых местах река промерзает или полностью забивается. Образуется так называемая "шуга", которая мешает воде проходить дальше, и она начинает разливаться на берег.

В поселке Летнереченский и на угольном пороге на реке Выг в Беломорске саперы из карельской поисково-спасательной службы понизили уровень воды на 50-60 см. Эти действия позволили избежать разлива воды на близлежащие территории. В ходе операции спасены от потопа населённые пункты и гидросооружения.

Специалисты-подрывники работали по заявке администрации Беломорского района. Далее в планах у саперов снизить уровень воды в Суоярвском районе.