Саперы взорвали лед, спасая от подтопления деревню недалеко от Петрозаводска (ФОТО)

На реке Шуя спасатели ликвидировали ледяной затор.

Как сообщили в МЧС Карелии, 19 января поступило сообщение о том, что на реке Шуя в районе деревни Бесовец поднялся уровень воды, подтопив 3 дома.

Специалисты измерили уровень воды — 76 сантиметров — и определили, что угрозы жизнедеятельности населения нет.

Сегодня, 20 января, на место подтопления выехали оперативная группа МЧС России Карелии и сотрудники группы разминирования Карельской республиканской поисково-спасательной службы, которые провели взрывные работы на месте затора. Всего для ликвидации последствий подтопления было задействовано 9 человек и 3 единицы техники.

В результате уровень воды в районе деревни понизился. Главное Управление МЧС России по Республике Карелия и администрации Прионежского района продолжает контролировать ситуацию.