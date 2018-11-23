Савичева ушла от Максима Фадеева

Юлия Савичева расторгла рабочие отношения с продюсером Максимом Фадеевым, с которым сотрудничала на протяжении многих лет.

Для Юлии Фадеев написал хиты "Высоко", "Прости за любовь", которые стали визитной карточкой певицы. Между Юлией и Максимом всегда были теплые отношения: он называл ее "дочерью", а Савичева считала своего наставника крестным отцом.

Все изменилось, когда Савичева собралась устраивать личную жизнь, пишет StarHit. Четыре года назад она вышла замуж за композитора Александра Аршинова, с которым была знакома со времен "Фабрики звезд".

Летом прошлого года у певицы родилась дочь Анна. Савичева не стала засиживаться в декрете и вернулась на сцену – именно тогда появилась информация о том, что певица намерена уйти от продюсера.

Теперь в официальных группах Юлии в соцсетях отсутствует упоминание продюсерского центра Фадеева, а ее пиар-агентом стала Юлия Сажина, когда-то сотрудничавшая с Фадеевым.