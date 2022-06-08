Сбер и Баренц Групп подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2022

В рамках ПМЭФ-2022 Сбер и Баренц Групп подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.

Документ предусматривает возможность расширения взаимодействия по нескольким направлениям, ключевым из которых является финансирование строительства жилых объектов девелопера на территории Карелии.

Кроме этого, Баренц Групп рассмотрит возможности интеграции решений компаний экосистемы Сбера для повышения эффективности основной деятельности и улучшения условий для покупателей жилья.

Сбер активно сотрудничает со строительным дивизионом Карелии, включая Баренц Групп. В частности, с этим девелопером был заключен первый в Республике договор с использованием эскроу-счетов. Портфель финансирования застройщиков в Карелии Сбербанком на сегодняшний день составляет 1,5 млрд рублей, рост с начала года составил порядка 30%.

В настоящее время Баренц Групп возводит жилой квартал «TALOJARVI город у воды» в Петрозаводске, а также планирует строительство двух гостиниц при финансовой поддержке Сбера.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк