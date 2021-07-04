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Сбер и предприниматели Северо-Запада обсудили вопросы развития лесной промышленности

Новости. Общество
11:41, 05 Июля 2021
фото: © Сбербанк

На конференции, организованной Сбербанком для представителей бизнеса Северо-Западного федерального округа, обсуждались тренды в экономике страны, инструменты государственной поддержки предпринимателей, изменения в лесном кодексе, вопросы цифровой трансформации отрасли.

Ведущие эксперты банка и компаний экосистемы Сбера представили аудитории линейку продуктов для компаний лесопромышленного комплекса и рассказали о мерах поддержки экспорта.

Участники встречи также обсудили вопросы кредитования Сбером «зелёных» проектов, основанием для которого будут являться внедрение компаниями водосберегающих технологий, проведение мероприятий, направленных на энергосбережение, лесовосстановление и лесоразведение с полным многолетним уходом за созданными лесными насаждениями, разработка технологий, производство оборудования и строительство объектов переработки отходов леса.

«Лесная отрасль входит в пятерку крупнейших для Карелии — мы видим ее успешной и стараемся всячески поддерживать. Сегодня Сбер предлагает клиентам комплексное обслуживание: финансирование, документарные операции, ВЭД, лизинг, и заинтересован в его дальнейшем развитии. Подобные встречи важны не только для представителей бизнеса, но и для банка: они ориентированы на диалог с клиентами и позволяют корректировать вектор сотрудничества», — сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк
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Комментарии

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