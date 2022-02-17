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Сбер: молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье

Новости. Общество
16:42, 18 Февраля 2022

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Более тысячи человек в возрасте от 18 до 21 года смогли оформить ипотеку в Сбере, на общую сумму – более 2,8 млрд руб. В большинстве случаев кредит взят на готовое жилье.

Санкт-Петербург вошёл в число городов с наибольшим количеством таких сделок наряду со следующими регионами: Московская область, Уфа, Екатеринбург, Москва, Казань, Пермь, Челябинск. Программа является востребованной в большей степени среди женщин (66%). Основная доля заемщиков не состоит в браке (82%).

Возможность получить ипотечный кредит с 18 лет появилась у клиентов Сбербанка в сентябре 2021 года, ранее минимальный возраст заёмщиков составлял 21 год.

«С момента понижения Сбером возраста заёмщика на Северо-Западе 500 молодых людей уже приобрели жильё с помощью ипотечных средств, из них почти 200 – в Санкт-Петербурге. Общая сумма выданных кредитов составила 1,26 млрд рублей. Более 70% клиентов выбрали для себя готовое жильё. Уверен, возможность оформить ипотеку с 18 лет поможет молодежи не только решить квартирный вопрос, но и стать более самостоятельными и ответственными в финансовых вопросах», — председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

«Наиболее привлекательной ипотечной программой для молодежи в возрасте от 18 до 21 года является «Приобретение готового жилья». Заемщики такого возраста отказываются от перспективы приобретения нового жилья и возможности обустройства «под себя», в пользу высокой скорости переезда. Мы постоянно улучшаем условия жилищных кредитов и уверены, что снижение возраста заёмщиков поможет молодёжи осуществить свою мечту о собственной квартире. Учитывая положительную динамику с сентября 2021 по декабрь 2021, можно предположить, что количество сделок продолжит увеличиваться», — рассказал вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СбеБанка Николай Васев,

Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на Домклик.

Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 100 млн рублей. Стаж на текущем месте работы — не менее трёх месяцев.

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