Реклама

Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Петрозаводск простился с погибшим на спецоперации Андреем Григорьевым
Сегодня 15:51
Стало известно, где будет служить сын главы Карелии
Сегодня 06:40

Сбер подсчитал будущие издержки России от новых экологических правил Евросоюза

Новости. Общество
19:00, 19 Декабря 2022
фото: © myseldon.com

Новости партнеров

Эксперты Сбера по ESG и зелёной экономике впервые рассчитали возможные издержки России в результате введения с 2026 года трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в странах Евросоюза, которые могут составить от 13 до 18 млрд долларов.

Оценка проведена с учетом действующего на сегодняшний день санкционного пакета на товары из России и состоявшегося 12 декабря заседания европейской триады — Совета ЕС, Еврокомиссии и Европарламента — с целью достичь соглашения в отношении конфигурации финального регламента ТУР.

Финальный регламент не был принят на заседании, при этом был достигнут ряд договорённостей, в том числе:

  • о периметре товаров, подлежащих ТУР: сталь, алюминий, удобрения и неорганическая химия, электроэнергия, цемент и водород. Эксперты Сбера полагают, что страны ЕС не пошли по самому «жёсткому» варианту Европарламента, который также включал в периметр регулирования ТУР продукцию нефтехимии и пластмассы;
  • о дате начала переходной фазы ТУР — октябрь 2023 года. Ключевыми задачами переходной фазы ТУР являются начало предоставления экспортёрами отчётности по углеродоёмкости поставляемой в ЕС продукции и сбор данных. Переходная фаза не предполагает осуществления поставщиками платежей в рамках Т. Р. При этом сроки начала монетизации ТУР пока не определены.

Открытыми остались вопросы темпов сокращения предоставляемых бесплатных квот, а также методологии включения косвенных выбросов в показатель углеродоёмкости поставляемой продукции.

Регламент ТУР входит в европейскую климатическую программу Fit for 55 и нацелен на сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году по отношению к значению 1990 года. Углеродный налог увеличивает налоговую нагрузку на импорт в ЕС, чтобы сохранить конкурентоспособность европейских высокоуглеродных производств и не допустить их миграции в другие страны.

ТУР предусматривает поэтапную отмену бесплатных квот системы торговли выбросами ЕС (EU ETS). Сейчас многие отрасли европейской промышленности получают бесплатно свыше 80% квот. Снижение этого показателя будет сопровождаться увеличением тарифного бремени на импортируемую продукцию, в том числе российскую, а также ростом операционных затрат на производство собственной продукции.

Сбер подготовил три варианта оценки эффекта от внедрения ТУР исходя из трёх сценариев — «мягкого», базового и «жёсткого». Для расчета данного эффекта Сбер провел оценку совокупного экспорта из России подпадающих под ТУР товаров. Из-за санкций совокупный экспорт в 2026–2035 годах сократится на 15%. По группам товаров ожидается следующее сокращение экспорта: алюминий — на 5%, сталь — 35–40%, удобрения и другая продукция химической промышленности — до 30%, электроэнергия — до 100%, нефтегазохимия — до 20%, цемент — до 100%.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка: «На фоне масштабных санкций против российских товаров многие полагают, что ТУР не коснётся отечественных компаний. Но говорить об этом преждевременно, ситуация постоянно меняется. Объёмы экспорта в страны ЕС по-прежнему существенны, поэтому и потенциальное влияние на экономику РФ исчисляется миллиардами долларов. Наши эксперты в сфере зелёной экономики обработали огромное количество данных и подготовили уникальное исследование на эту тему, которое наглядно описывает весь спектр последствий и детализирует их по различным отраслям. С учётом текущих санкций ЕС издержки отечественных компаний от введения ТУР в базовом сценарии составят 14,7 млрд долларов, сократившись по сравнению с февралём этого года всего лишь на 15%. Из них 6 млрд придутся на экспортёров стали, 5,6 млрд — алюминия. В мягкой версии издержки составят 13 млрд, в жёсткой — 17,7 млрд долларов. Думаю, этот документ будет полезен всем, кто ведёт бизнес в соответствующих отраслях».

С учетом результатов заседания, наиболее вероятными остаются два сценария — «мягкий» и базовый, введение «жесткого» сценария, скорее всего, не состоится.

Полный текст исследования

Источник: ПАО Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2022, 00:10
Врач объяснила, кому нельзя пить кофе
15.12.2022, 18:20
Гражданина России и Финляндии приговорили к крупному штрафу за сокрытие второго гражданства
12.12.2022, 00:10
Врач назвала заболевания, которые нам грозят из-за редкой стирки полотенец
14.12.2022, 13:05
Еще один житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации
16.12.2022, 11:12
Военком Карелии: законны ли уведомления, оставленные в почтовом ящике
12.12.2022, 23:17
Нашлась пропавшая дочь заместитель мэра Петрозаводска

Чтиво

12.12.2022 15:30
Без политики
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
Лучшему в Карелии потребительскому обществу — Петрозаводскому ГорПО 12 декабря исполнилось 64 года, и уже 35 лет им успешно руководит заслуженный работник торговли РК Борис Львович Махренский.
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
архив чтиво

Медиа

Жилой комплекс «Каскад» — волшебство рядом
13.12.2022 10:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.