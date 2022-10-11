Сбер подсчитал будущие издержки России от новых экологических правил Евросоюза

Эксперты Сбера по ESG и зелёной экономике впервые рассчитали возможные издержки России в результате введения с 2026 года трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в странах Евросоюза, которые могут составить от 13 до 18 млрд долларов.

Оценка проведена с учетом действующего на сегодняшний день санкционного пакета на товары из России и состоявшегося 12 декабря заседания европейской триады — Совета ЕС, Еврокомиссии и Европарламента — с целью достичь соглашения в отношении конфигурации финального регламента ТУР.

Финальный регламент не был принят на заседании, при этом был достигнут ряд договорённостей, в том числе:

о периметре товаров, подлежащих ТУР: сталь, алюминий, удобрения и неорганическая химия, электроэнергия, цемент и водород. Эксперты Сбера полагают, что страны ЕС не пошли по самому «жёсткому» варианту Европарламента, который также включал в периметр регулирования ТУР продукцию нефтехимии и пластмассы;

о дате начала переходной фазы ТУР — октябрь 2023 года. Ключевыми задачами переходной фазы ТУР являются начало предоставления экспортёрами отчётности по углеродоёмкости поставляемой в ЕС продукции и сбор данных. Переходная фаза не предполагает осуществления поставщиками платежей в рамках Т. Р. При этом сроки начала монетизации ТУР пока не определены.

Открытыми остались вопросы темпов сокращения предоставляемых бесплатных квот, а также методологии включения косвенных выбросов в показатель углеродоёмкости поставляемой продукции.

Регламент ТУР входит в европейскую климатическую программу Fit for 55 и нацелен на сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году по отношению к значению 1990 года. Углеродный налог увеличивает налоговую нагрузку на импорт в ЕС, чтобы сохранить конкурентоспособность европейских высокоуглеродных производств и не допустить их миграции в другие страны.

ТУР предусматривает поэтапную отмену бесплатных квот системы торговли выбросами ЕС (EU ETS). Сейчас многие отрасли европейской промышленности получают бесплатно свыше 80% квот. Снижение этого показателя будет сопровождаться увеличением тарифного бремени на импортируемую продукцию, в том числе российскую, а также ростом операционных затрат на производство собственной продукции.

Сбер подготовил три варианта оценки эффекта от внедрения ТУР исходя из трёх сценариев — «мягкого», базового и «жёсткого». Для расчета данного эффекта Сбер провел оценку совокупного экспорта из России подпадающих под ТУР товаров. Из-за санкций совокупный экспорт в 2026–2035 годах сократится на 15%. По группам товаров ожидается следующее сокращение экспорта: алюминий — на 5%, сталь — 35–40%, удобрения и другая продукция химической промышленности — до 30%, электроэнергия — до 100%, нефтегазохимия — до 20%, цемент — до 100%.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка: «На фоне масштабных санкций против российских товаров многие полагают, что ТУР не коснётся отечественных компаний. Но говорить об этом преждевременно, ситуация постоянно меняется. Объёмы экспорта в страны ЕС по-прежнему существенны, поэтому и потенциальное влияние на экономику РФ исчисляется миллиардами долларов. Наши эксперты в сфере зелёной экономики обработали огромное количество данных и подготовили уникальное исследование на эту тему, которое наглядно описывает весь спектр последствий и детализирует их по различным отраслям. С учётом текущих санкций ЕС издержки отечественных компаний от введения ТУР в базовом сценарии составят 14,7 млрд долларов, сократившись по сравнению с февралём этого года всего лишь на 15%. Из них 6 млрд придутся на экспортёров стали, 5,6 млрд — алюминия. В мягкой версии издержки составят 13 млрд, в жёсткой — 17,7 млрд долларов. Думаю, этот документ будет полезен всем, кто ведёт бизнес в соответствующих отраслях».

С учетом результатов заседания, наиболее вероятными остаются два сценария — «мягкий» и базовый, введение «жесткого» сценария, скорее всего, не состоится.

Полный текст исследования

Источник: ПАО Сбербанк