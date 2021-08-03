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Сбер поможет родителям собрать детей в школу

Новости. Экономика
15:20, 06 Августа 2021
фото: © ПАО Сбербанк

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Сбербанк заботится о родителях с детьми, понимая, как важно собрать ребенка в школу к 1 сентября, и постарался сделать этот процесс максимально удобным и выгодным для клиентов.

Поэтому 5 августа Сбер запустил акцию «Скоро в школу» с бонусами, чтобы помочь родителям собрать детей к новому учебному году, затратив минимум времени, сил и денег.

На СберМегаМаркете и СберМаркете — онлайн-площадках экосистемы Сбера, — уже появились отдельные разделы, в которых собраны все необходимые товары для школьного обучения. Благодаря Сберу, родители смогут купить больше товаров: за первую покупку из подборок для ролевантных классов в категории «Школьные товары» Сбер начислит до 30% бонусов от СберСпасибо, которые можно будет тут же потратить на СберМегаМаркете с дополнительными скидками. Бонусными рублями можно будет оплатить и до 35% заказа на СберМаркете.

На сайте проекта sber.ru/1 собраны все предложения, включая специально подготовленные списки необходимых товаров для учеников различных классов, которые помогут ничего не забыть. На этом же сайте можно бесплатно оформить детскую и молодёжную карты, получить бесплатные онлайн-консультации врачей на сервисе СберЗдоровье, оформить образовательный кредит по специальной ставке и узнать, какие детские пособия вам положены.

Сбер 2 августа обеспечил зачисление на карты и счета своих клиентов государственные выплаты на детей в преддверии нового учебного года. Помимо 10 000 рублей, которые полагаются на каждого ребёнка от государства, клиенты банка получили доступ к подписке СберПрайм на три месяца за 1 рубль. А после оформления подписки можно бесплатно подключить страховку от несчастного случая СК «Сбербанк страхование» с покрытием 400 тысяч рублей по каждому риску на всех детей сроком на один год, а также действующие до конца года промокоды номиналом 1000 бонусных рублей от СберМаркета и 1000 бонусных рублей от СберМегаМаркета на каждого ребёнка. Бонусными рублями можно оплатить до 20% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете. Быстрый вход в оба сервиса осуществляется по единому Сбер ID.

Акция «Скоро в школу с бонусами» продлится до 5 сентября 2021 года. Подробнее — на сайте акции.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

 
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