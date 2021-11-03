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Сбер Управление Активами подарит паи тем, кто вложится в ПИФы в Зелёный день

Новости. Общество
13:26, 03 Ноября 2021
фото: © Сбербанк

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В рамках акции «Зелёный день», приуроченной к 180-летию СберБанка, Сбер Управление Активами дарит кешбэк за первые инвестиции в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

Так, за покупку паёв ПИФовсо 2 ноября по 20 декабря включительно клиенты получат:

♦ на сумму паёв от 5000 до 9999 рублей —паи на 1000 рублей;
♦ от 10 000 до 14 999 рублей— паи на 2000 рублей;
♦ от 15 000 рублей—паи на 3000 рублей.

А если приобрести паи на сумму от 20 тысяч рублей 11 или 12 ноября, то Сбер Управление Активами начислит кешбэк в виде паёв на 3999 рублей.

Воспользоваться этими предложениями клиенты банка,ещё не имеющие паёв участвующих в акции фондов,могут в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

«Мы продолжаем наблюдать растущий интерес жителей России к инвестициям в ценные бумаги. Паевые инвестиционные фонды — это отличный способ начать зарабатывать на фондовом рынке для тех, у кого нет опыта или времени самостоятельно подбирать ценные бумаги и совершать операции. Зелёный день— отличный шанс для тех, кто только думает сделатьпервый шаг к этому, потому что можно получить кешбэк и таким образом увеличить доходность своих вложений сразу на 20%», — отметил генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.

В акции участвуют 14 открытых ПИФов:

«Сбер — Фонд облигаций «Илья Муромец»;
«Сбер — Фонд перспективных облигаций»;
«Сбер — Валютные облигации»;
«Сбер — Денежный»;
«Сбер — Фонд акций «Добрыня Никитич»;
«Сбер — Сбалансированный»;
«Сбер — Природные ресурсы»;
«Сбер — Глобальный Интернет»;
«Сбер — Потребительский сектор»;
«Сбер — Биотехнологии»;
«Сбер — Глобальные акции»;
«Сбер — Электроэнергетика»;
«Сбер — Финансовый сектор»;
«Сбер — Золото».

Кешбэк за первые инвестиции в паи будет выплачиваться участникам акции до её окончания либо до исчерпания денежного фонда программы (180 млн рублей). Каждый участник акции может получить бонус один раз и только в виде паёв соответствующего фонда.

 

Не является инвестиционной рекомендацией.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, получить сведения об АО «Сбер Управление Активами» и иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sber-am.ru, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50.

Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО «Сбер Управление Активами» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Фонд облигаций «Илья Муромец» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Фонд акций «Добрыня Никитич» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Сбалансированный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Фонд перспективных облигаций» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Электроэнергетика» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Глобальные акции» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Потребительский сектор» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Финансовый сектор» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Глобальный Интернет» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Золото» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Валютные облигации» (ранее Еврооблигации) правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Биотехнологии» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер Денежный» правиладоверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428.

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