Сбер выступает партнером первой в Карелии fashion-недели «Стиль решает»

Сбер поддерживает карельских дизайнеров в качестве партнера первой fashion-недели в Петрозаводске «Стиль решает».

С 6 по 12 ноября в Петрозаводске пройдет первая fashion-неделя «Стиль решает». Организатор показа имидж-стилист Юлия Тельпина весной 2023 года объединила карельских дизайнеров, которые представили свои коллекции вечерней, спортивной, городской и повседневной моды.



В ноябре мероприятие станет еще масштабнее. В его рамках на знаковых городских пространствах - территории Онежского тракторного завода, туркомплексе «Карелия» пройдут показы, выставки и перформансы.



В основе концепции первой fashion-недели – экологичность, как образ мыслей и жизни.



«Недели моды традиционно проходят в Париже, Милане. В Карелии, в регионах России очень много дизайнеров, творческих личностей, о которых пока не знают или которые хотят и готовы о себе заявить, и fashion-неделя в Петрозаводске дают такую возможность. Наша цель показать, что одежда - это не просто ткань, а произведение искусства, наряду с живописью, фотографией, скульптурой. А экологичность шире, чем бережное отношение к природе», - говорит основатель и организатор проекта Юлия Тельпина.



По итогам специальной номинации показа среди дизайнеров будут определены победители, которые получат в качестве подарка доступ к Библиотеке Сбера, в которой собраны книги из уникальной коллекции бизнес-литературы ведущих авторов мира. Кроме того, будет также будет назван победитель среди зрительских симпатий.



«Сбер с удовольствием поддерживает креативные индустрии, которые раскрывают творческий потенциал личности, дают новый толчок развития территориям. Мы верим в то, что Карелия имеет огромный потенциал в области дизайна и что наши карельские дизайнеры создают уникальные продукты, которые смогут конкурировать с зарубежными аналогами. Мы поддерживаем философию импортозамещения в дизайне, а также ESG-принципы. Мы предложили дизайнерам создать коллекцию, которая включит в себя предметы одежды с символикой Сбера. Это поможет продемонстрировать широту возможностей брендированной одежды. Покажет, что мерч может стать основой базового гардероба или его «изюминкой», - говорит Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк.







Фото: Никита Пуговкин для показа Стиль решает, весна 2023



