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Сбер запускает мобильное приложение в рамках проекта "Зелёный Марафон"

Новости. Общество
15:30, 05 Апреля 2021
фото: © atvmedia.ru
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В рамках проекта "Зелёный Марафон" Сбер запускает одноимённое мобильное приложение, которое станет вашим помощником по здоровому и экологичному образу жизни.

С помощью приложения можно: 

• сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам;

• конвертировать беговые достижения в озеленение планеты;

• получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению;

• стать "зелёным" амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.

Приложение "Зелёный Марафон" – это:

• трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;

• тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;

• видео беговых упражнений;

• беговые и экологические челленджи;

• возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;

• возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от СберЗдоровья, Okko, СберУслуг, СберМаркета, СберЗвука, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила, Delivery Club, СберСтрахования, Работа.ру, СБЕР Кидз и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры ("ачивки").

Цель проекта "Зелёный Марафон", который реализуют Сбер и Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.

В ходе "Зелёного Марафона" Сбер совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" и Движением "ЭКА" высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Акция организована в поддержку проекта "Российский южный лесной пояс" по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России от Ростовской области до Республики Бурятия.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в "Зелёном Марафоне" и его экологических инициативах:

• жертвуя средства на экологические проекты на портале СберВместе;

• приняв участие в забеге в Москве все средства, собранные от регистрации участников, будут направлены в Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" на высадку деревьев;

• в качестве амбассадора, ведущего "зелёный" образ жизни и привлекающего внимание к экологическим проблемам.

Сам забег состоится 5 июня – во Всемирный день окружающей среды в 180 городах России. Список городов и условия участия размещены на сайте https://greenmarathon.ru   

В этот день топ-100 пользователей приложения "Зелёный Марафон" будут награждены мерчем с символикой мероприятия.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк
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