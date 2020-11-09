Сбербанк и "Опора России" договорились о сотрудничестве в Карелии

Сбербанк и "Опора России" заключили соглашение о сотрудничестве на территории Республики Карелия.

Документ подписали управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим и председатель Карельского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей Фицев.

Соглашение предполагает проведение совместных мероприятий для популяризации предпринимательства на территории республики и развития регионального финансового рынка. Помимо этого, планируется ряд просветительских мероприятий, нацеленных на повышение финансовой грамотности представителей малого и среднего бизнеса.

"Сейчас, на фоне пандемии, предпринимателям важна любая поддержка, в том числе информационная. Объединение усилий Сбербанка и "Опоры России" дает бизнесменам дополнительную возможность развить личные компетенции и повысить потенциал своих компаний во время кризиса. Уверен, впереди у нас много интересных совместных проектов, которые принесут пользу бизнес-сообществу и окажут благоприятное влияние на региональную экономику" – сказал управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

"Мы уже достаточно давно сотрудничаем с Карельским отделением Сбербанка, решая те или иные вопросы предпринимателей, а сейчас закрепили наши отношения официально. И в это непростое для экономики время будем продолжать обеспечивать малый и средний бизнес республики необходимыми знаниями и инструментами для развития, задействовав все имеющиеся у нас ресурсы", – рассказал председатель Карельского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей Фицев.

На начало 4 квартала 2020 года в Карелии зарегистрировано более 25 тысяч средних, малых и микропредприятий. Последняя категория является самой многочисленной и насчитывает почти 24,5 тысячи субъектов, это порядка 97% от общего числа предпринимателей. Основные направления деятельности представителей среднего, малого и микробизнеса – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; обрабатывающие производства; оптовая и розничная торговля и строительство.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк