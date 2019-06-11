Сбербанк начал выдавать деньги без карт

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах без банковских карт, сообщили в пресс-службе банка.

"Сбербанк запустил новый сервис – переводы любому человеку с получением в банкомате наличными. Отправить деньги можно в любой момент с помощью "Сбербанк Онлайн", а получить – в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Отмечается, что пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения перевода нужно указать секретный код из смс.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".