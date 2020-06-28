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Сбербанк передал библиотекам Карелии книги о воинской славе республики и Петрозаводска

Новости. Общество
10:29, 29 Июня 2020
фото: © culture.ru
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Сбербанк 29 июня передал школьным и городским библиотекам Карелии книги о воинской славе республики и Петрозаводска.

Среди них были "Карельский фронт: тайны лесной войны" Константина Гнетнева, "Воинская слава Петрозаводска" Юрия Шлейкина и Михаила Гольденберга, а также "Воинская слава Карелии. 1941-1945" Юрия Шлейкина и Сергея Чинёнова, адресованная младшим школьникам.

"Карельское отделение Сбербанка ежегодно принимает активное участие праздновании Дня Победы. В этом году, в силу внешних обстоятельств, нам не удалось провести очные торжества, но мы не смогли остаться в стороне от великого события и хотим отметить его своим небольшим вкладом в развитие образования и культуры Карелии. Самое малое, что мы можем сделать сегодня, чтобы страшные события тех лет не повторились, – это напоминать о них, и именно эта мысль легла в основу нашей инициативы", – сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим

Каждое из трех изданий по-своему уникально. "Воинская слава Карелии. 1941-1945" рассказывает о сложном – событиях Великой Отечественной войны – на доступном и понятном детям языке. "Карельский фронт: тайны лесной войны" содержит редкие материалы о тяжелых условиях лесной войны на Севере в 1941-1944 годах. "Воинская слава Петрозаводска" – энциклопедическое издание, рассказ о судьбах более 100 человек, благодаря которым Петрозаводск получил статус города воинской славы.

Почетное звание было присвоено городу Указом Президента РФ от 6 апреля 2015 года. Столица Карелии входит в число 45 российских городов, имеющих этот статус. 

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

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