Сбербанк повысил ставки рублёвых вкладов на 0,15-0,6 процентного пункта, сообщила пресс-служба банка.

"Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 п. п.", - говорится в сообщении.

Из информации на сайте банка следует, что максимальная ставка достигла 5,75% годовых по продукту "Сохраняй онлайн". Ранее ставка составляла 5,15% годовых.

Подробнее о других программах читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".