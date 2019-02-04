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Сбербанк повысил ставки рублёвых вкладов на 0,15-0,6 процентного пункта, сообщила пресс-служба банка.
"Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 п. п.", - говорится в сообщении.
Из информации на сайте банка следует, что максимальная ставка достигла 5,75% годовых по продукту "Сохраняй онлайн". Ранее ставка составляла 5,15% годовых.
Подробнее о других программах читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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