Сбербанк представил свой ответ "Черной пятнице" и запустил большие скидки

Сбербанк 11 и 12 ноября проводит "Зеленый день", предлагая крупные скидки на свои услуги и товары партнеров.

Сбербанк отмечает свой 178-й день рождения 12 ноября. В честь этой даты банк запускает акцию, в рамках которой действует более 10 тысяч выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров.

В этот раз участники акции Сбербанка получат доступ к внушительным скидкам, которые предоставят компании Okko, Беру, Ситимобил, Delivery Club, DocDoс, Яндекс. Деньги и так далее.

В дни проведения акции на товары и услуги Сбербанка и его партнеров будут действовать спецусловия. "Зеленый день" для частных клиентов будет продолжаться с 11 по 12 ноября, для корпоративных клиентов срок акции продлен: с 11 по 17 ноября.

Подробности и детали акции читайте далее.