Сбербанк увеличил объём ипотеки в январе-феврале почти на 40%

Общий объём выдачи ипотеки по всем программам в январе-феврале 2022 года на 38,9% больше по отношению к аналогичному периоду за прошлый год.

Если с начала 2022 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 402,9 млрд рублей, то за первые два месяца 2021 года общая сумма составляет 289,9 млрд рублей.

В количественном выражении разница составила 12,6% в пользу показателей 2022 года: выдано 129,2 тысячи ипотечных кредитов против 114,6 тысячи кредитов в январе–феврале 2021 года.

«На Северо-Западе Сбер в январе этого года выдал 7000 ипотечных кредитов на сумму 25 млрд рублей. При этом почти в 1,5 раза вырос спрос на ипотеку на первичном рынке недвижимости, где доля кредитов по программе „Господдержка 2020“ составила 44%. После того, как правительство изменило условия получения ипотеки с господдержкой, заметно вырос интерес к программе для семей с детьми: в январе Северо-Западный банк Сбербанка выдал по ней 3,6 млрд рублей, это в 3,5 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года», — рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

«Мы постоянно разиваем наши ипотечные продукты. Кроме того, в банке действуют выгодные ставки по программам господдержки — ниже установленных в постановлениях Правительства РФ. Плюс к действующим низким ставкам по льготным программам мы предоставляем дополнительные дисконты. Например, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7%. Рост интереса к госпрограммам обусловлен расшрением ряда программ в 2021 году, в том числе на строительство или покупку частных домов и дополнительными выгодными условиями по ставкам. По льготным программам с начала года мы выдали больше 32,4 тыс. ипотечных кредита на сумму более 102 млрд рублей», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв.

Лидером по объёму выдачи из программ господдержки в Сбербанке считается «Господдержка-2020». Она была запущена в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры в период пандемии. За всё время россияне оформили кредитов на сумму 992,5 млрд рублей.

На втором месте — программа ипотеки для семей с детьми. С 2018 года выдано кредитов на сумму 343 млрд рублей. Третье место у — «Дальневосточной ипотеки» — на 98,2 млрд рублей. По «Сельской ипотеке» Сбербанк выдал кредитов почти на 54,8 млрд рублей.

Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домлкик.

Условия кредитования по программе «Ипотека от 4,7% для семьи с ребенком»

Период действия программы:

* Заключение кредитных договоров – с 07.02.18.

* Выдача кредитов в рамках Госпрограммы возможна не позднее 31.12.23 (включительно) при рождении первого и (или)

последующего ребенка в период с 01.01.2018 по 31.12.2022.

* В случае установления после 31.12.2022 г. ребенку (рожденному не позднее 31.12.2022 г.) категории «ребенок-инвалид»

выдача кредита возможна в срок до 31 декабря 2027 г. включительно.

Лица, имеющие право на получение кредита:

граждане РФ, у которых родился первый и (или) последующий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. (включительно), имеющий гражданство РФ, либо имеется ребенок,

являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»

Программы кредитования:

* Приобретение готового жилья

* Приобретение строящегося жилья

* Строительство жилого дома

* Рефинансирование ипотеки

Валюта кредита:

Рубли РФ

Мин. сумма кредита:

300 000 ₽

Макс. сумма кредита:

2 000 000 рублей на покупку/строительство объектов, расположенных в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области; 6 000 000 рублей на покупку/строительство объектов в остальных регионах.

Обращаем внимание: в рамках Госпрограммы не допускаются сделки с недофинансированием!

Срок кредита:

от 12 месяцев до 30 лет

Первоначальный взнос:

15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости.

Подтверждение наличия первоначального взноса в соответствии со стандартными условиями продуктов. Не

допускается подтверждение факта

оплаты части стоимости кредитуемого объекта недвижимости и/или права на получение денежных средств, выделяемых за счет бюджета на оплату части стоимости кредитуемого объекта недвижимости, иными лицами, за исключением Заемщика/любого из Созаемщиков.

Возраст на момент предоставления кредита:

21 год

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк