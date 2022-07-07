Сбербанк «выковыривает» чипы из старых карт и устанавливает их на новые

Из-за дефицита чипов для банковских карт Сбербанк занялся «реимплантацией» чипов из неактивированных карт в новые.

Как сообщает «Прайм», об этом заявила исполнительный директор — начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина.

«В России начался дефицит чипов для карточек. Вроде бы производители чипов для карточек никуда с российского рынка не уходили, но тем не менее. Мы, „Сбер“, в основном работали с европейскими производителями чипов, соответственно, с логистикой из Европы сейчас большая проблема. Плюс Visa с Mastercard поуходили с российского рынка, поэтому все начали делать себе карты „Мир“, поэтому появился повышенный спрос на выпуск карточек», — сказала она, выступая на конференции по безопасности платежей Paymentsecurity.

В результате количество чипов сократилось, а их цена выросла.

«Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному — реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали „выковыривать“ чипы из карточек и вставлять их в новые карты», — рассказала Маклашина.

Она пояснила, что реимплантации подвергаются только неактивированные карты, то есть за которыми клиенты не приходят. Сам процесс безопасен: после того, как в отделении скопилось нужное количество карт, инкассаторы привозят их в центры эмиссии, где те хранятся в специальных хранилищах. Когда возникает потребность в чипе, специалисты полностью удаляю данные с них, а затем отвозят их производителю банковских карт. Там их уже «выковыривают» и вставляют в новые карты, добавила Маклашина.