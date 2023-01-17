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СберЧаевые теперь доступны и в СберМаркете

Новости. Общество
16:59, 17 Января 2023
фото: © Сбербанк

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Клиенты Сбера могут отблагодарить сотрудников доставки продуктов СберМаркета.

СберЧаевые теперь доступны в онлайн-сервисе доставки продуктов СберМаркет. Клиент может отблагодарить сборщика, который собрал заказ, или курьера, который его привёз.

Процедура займёт всего несколько секунд. Достаточно оценить работу сотрудника, выбрать сумму вознаграждения (либо ввести свою) и нажать «Отправить». Чтобы не вводить данные карты, можно использовать SberPay или ранее привязанные в СберМаркете карты. Чаевые мгновенно придут по назначению. Никаких дополнительных приложений устанавливать не нужно.

СберЧаевые позволяют оставить отзыв и отблагодарить персонал безналичным способом. Услуга популярна в кафе и ресторанах, салонах красоты и сервисах доставки по всей стране.

«Мы стремимся предоставить клиентам самый удобный, безопасный и быстрый сервис. Совместно с командой СберМаркета мы обеспечили максимально простой способ поблагодарить курьеров и сборщиков за счет интеграции СберЧаевых, SberPay и интернет-эквайринга Сбера», — отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

«С нами сотрудничает более 40 тысяч курьеров и сборщиков в 160 городах присутствия СберМаркета, и практически все подключились к услуге. Теперь пользователи могут их поблагодарить за доставку и хорошо отобранный товар на качественно новом уровне благодаря переходу на сервис СберЧаевые. Он интегрирован в мобильное приложение и сайт — клиент тратит минимальное количество времени и может оставить сборщику или курьеру любую сумму. Деньги сразу поступят на его карту», — рассказал операционный директор СберМаркета Владимир Камионко.

Источник: ПАО Сбербанк

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