Сберу одобрены реестры потенциальных заемщиков по программе Минсельхоза на сумму кредитов около 35 млрд рублей

Сбер заключил первые кредитные договоры по программе льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса с компаниями, входящими в Агрокорпорацию «БИО-ТОН», на сумму 1,5 млрд рублей.

Всего Минсельхоз одобрил банку реестры потенциальных заемщиков на сумму около 35 млрд рублей.

Программа льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса реализуется Минсельхозом России в рамках Постановления Правительства № 375 от 16 марта 2022 года. По условиям программы льготные кредиты предоставляются по ставке 10% на срок до 12 месяцев. Максимальная сумма кредитов системообразующему предприятию и его дочерним обществам составляет 5 млрд рублей. Срок заключения договора по программе — до 15 декабря 2022 года.