Сбежавшая из Швеции семья латышей вновь оказалась в Карелии

Семья граждан Латвии и Швеции, попросившая в январе политического убежища на границе Карелии и Финляндии, не смогла жить в Краснодарском крае.

Нашумевшая история с беженцами, которые 17 января прорвались в Россию из Финляндии без виз и детских паспортов, получила свое продолжение. Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», латыши не смогли освоиться в Краснодарском крае, куда они переехали из Костомукши по приглашению соотечественника, ведущего на юге России бизнес. Многодетная семья нашла новый дом в Калевальском районе Карелии. Миграционная служба Краснодарского края оплатила семье переезд до Костомукши по Программе возвращения соотечественников. До нового места жительства латышей довез предприниматель.

Чем беженцы занимаются в Карелии и почему им вновь нужна помощь, знает «МК в Карелии».