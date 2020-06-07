Сбежавшего из Коми браконьера нашли в Карелии

На железнодорожном вокзале задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщили в пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

В конце прошлого года 48-летний житель Республики Коми был осужден за незаконную ловлю рыбы – браконьерство. Судом ему было назначено наказание в виде исправительных работ.

Однако на протяжении четырех месяцев мужчина уклонялся от наказания, и был объявлен в федеральный розыск.



Нарушителя обнаружили в поезде сообщением "Санкт-Петербург – Мурманск" в Карелии.

Ранее в Карелии браконьеров оштрафовали, несмотря на попытки скрыть следы преступления.