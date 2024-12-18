Задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда после столкновения составов под Мурманском

фото: © Скриншот с видео: Западное МСУ на транспорте СК России / ВК

Машинист и помощник машиниста грузового поезда подозреваются в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель двух человек.

В Мурманской области следователи задержали машиниста и помощника машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским поездом. Об этом сообщили в Следственном управлении на транспорте Следкома России.

Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержали машиниста и помощника машиниста грузового поезда. Машиниста и его помощника подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух человек.

Так, 18 декабря на железнодорожной станции Княжая в Мурманской области грузовой состав столкнулся с прибывшим пассажирским поездом сообщением «Мурманск-Санкт-Петербург». В результате столкновения сошли и были повреждены 4 пассажирских и 14 грузовых вагонов. От полученных травм скончались 2 пассажира, остальные с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Следователи осмотрели место происшествия, организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, добавили в источнике.

Ранее сообщалось, что помощник машиниста бежал за грузовым составом около трех километров, но не смог его догнать.

Стало известно еще об одном скончавшемся в больнице пассажире поезда.

Напомним, 18 декабря на станции Княжая в Кандалакшском районе произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом, следовавшим из Мурманска в Санкт-Петербург.

Один грузовой вагон перевернулся, три пассажирских сошли с рельсов. Предварительно, авария произошла из-за поломки в грузовом составе.

Одна из пострадавших скончалась в машине «скорой».