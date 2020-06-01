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В Карелии браконьеров оштрафовали, несмотря на попытки скрыть следы преступления (ФОТО)

Новости. Общество
16:19, 02 Июня 2020
фото: © пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте
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Нарушителей поймали в Кемском районе, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что двое мужчин в возрасте 28 и 37 лет в устье реки Кемь ловили рыбу "катюшей" в месте нереста семги. Заметив инспекторов, браконьеры обрезали самодельные снасти и выбросили их в реку.



Были возбуждены административные производства.

Суд  оштрафовал каждого более чем на две тысячи рублей.

Напомним, во время нерестового периода и до 30 июня действует запрет на ловлю рыбы сетями.

Ранее браконьеры в Карелии попались во время вылова лосося сетями.

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