В Карелии браконьеров оштрафовали, несмотря на попытки скрыть следы преступления (ФОТО)

Нарушителей поймали в Кемском районе, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что двое мужчин в возрасте 28 и 37 лет в устье реки Кемь ловили рыбу "катюшей" в месте нереста семги. Заметив инспекторов, браконьеры обрезали самодельные снасти и выбросили их в реку.





Были возбуждены административные производства.

Суд оштрафовал каждого более чем на две тысячи рублей.

Напомним, во время нерестового периода и до 30 июня действует запрет на ловлю рыбы сетями.

Ранее браконьеры в Карелии попались во время вылова лосося сетями.