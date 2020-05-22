Браконьеры в Карелии попались во время вылова лосося сетями

По оценке Росрыболовства, нарушители нанесли ущерб водным биоресурсам почти на 110 тысяч рублей, поймав четыре рыбы.

Сотрудники карельского отделения Росрыболовства совместно с олонецкими полицейскими провели рейд на реке Видлица.

В ходе рейда были задержаны нарушители, которые ловили рыбу сетными орудиями лова в запрещенном месте и в запретные сроки. Объектами браконьерской наживы стали 4 экземпляра озерного лосося. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 109400 рублей, сообщили в Росрыболовстве.

Материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что около 500 метров браконьерских сетей обнаружили в нацпарке Карелии.