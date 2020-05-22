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Браконьеры в Карелии попались во время вылова лосося сетями

Новости. Происшествия
14:20, 23 Мая 2020
фото: Пресс-служба Северо-Западного теруправления Росрыболовства
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По оценке Росрыболовства, нарушители нанесли ущерб водным биоресурсам почти на 110 тысяч рублей, поймав четыре рыбы.

Сотрудники карельского отделения Росрыболовства совместно с олонецкими полицейскими провели рейд на реке Видлица.

В ходе рейда были задержаны нарушители, которые ловили рыбу сетными орудиями лова в запрещенном месте и в запретные сроки. Объектами браконьерской наживы стали 4 экземпляра озерного лосося. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 109400 рублей, сообщили в Росрыболовстве.

Материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что около 500 метров браконьерских сетей обнаружили в нацпарке Карелии.

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