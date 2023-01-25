«Сбормобиль» проедет по улицам Петрозаводска в воскресенье

Жителям столицы Карелии предлагают сдать вторсырье.

В воскресенье, 19 февраля, «Сбормобиль» выйдет на свой привычный маршрут по Петрозаводску. Волонтеры примут у горожан вторсырье на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы, рассказали в мэрии города.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех инициативах экозащитников. 80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное – на печать листовок и экорекламу.