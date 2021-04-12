Сборщикам ягод в Карелии обещают заработки выше, чем в Финляндии

Компания "Ягоды Карелии", которая занимается производством варенья и других продуктов из ягод, объявила о приеме на работу сборщиков – им обещают заработок выше, чем в Финляндии.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости Карелии.

"Чистый сдельный доход сборщика зависит от количества собранных ягод. Полученный доход по законодательству РФ не облагается налогами. Заработок сборщика зависит от желания работать, выносливости, мотивации к заработку. Закупочные цены предприятия "Ягоды Карелии" зависят от урожая и других факторов, но на протяжении последних лет они выше, чем в соседних Финляндии и Швеции", - говорится в сообщении. О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".