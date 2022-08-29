Щенок поступил на службу в колонию Карелии

Щенок немецкой овчарки поступил на службу в кинологическое отделение отдела охраны лечебно-исправительной колонии №4 в Сегежском районе, сообщили в УФСИН Карелии.

Из племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Калининградской области для подготовки и дальнейшего прохождения службы по розыскному профилю поступил щенок породы «немецкая овчарка» по кличке Жакарта.

Жакарта заменит служебную собаку, готовящуюся к выходу на пенсию. Малышка с хорошим и крепким здоровьем, сильным характером и крепким духом. Будучи в питомнике уже прошла социализацию и курс воспитательной дрессировки. Сейчас ее ждет регламентированный карантин, после чего опытный кинолог приступит с ней к тренировкам по общему и специальному курсам дрессировки.

В учреждениях УФСИН Карелии в основном несут службу немецкие и бельгийские овчарки, универсальные качества которых высоко ценятся специалистами. Всего на службе состоит порядка 90 служебных собак.

Весной кинологическое подразделение СИЗО-2 пополнились двумя щенками немецкой овчарки, которым кинологи дали клички «Фиджи» и «Хан», прибывших из племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Архангельской области. У новобранцев продолжается курс дрессировки, скоро им предстоит сдать первые экзамены на готовность к службе.