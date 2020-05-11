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Счётчики жидкости Sekee группы компаний "Технодар" одобрены Российским Речным Регистром

Новости. Общество
16:49, 12 Мая 2020
фото: © "Технодар"
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По результатам испытаний счётчики Sekee в конце марта получили Свидетельство РРР об одобрении типа изделия.

Группа компаний "Технодар" получила признание Российского Речного Регистра (РРР) как изготовитель счётчиков жидкости под брендом Sekee.

Российский Речной Регистр – это федеральное учреждение, главная задача которого – обеспечение безопасности речного судоходства на всех уровнях: от контроля состояния судов до использующегося на них оборудования. Требования правил РРР довольно строгие, пройти проверку непросто, поэтому полученное признание является гарантией высокого качества продукции ГК "Технодар".

Карельская группа компаний "Технодар" 15 лет занимается разработкой, производством, интеграцией и поставкой автоматизированных систем учёта топлива, контроля производственных объектов, спутникового мониторинга транспорта – как по России, так и за рубеж. Предлагаемые ГК "Технодар" комплексные решения с успехом используют многие российские предприятия различных отраслей, в том числе нефтегазовой, судоходной, горнодобывающей и других.

За время своей деятельности ГК "Технодар" прошла путь от простого интегратора систем учёта и контроля до разработчика уникального программного обеспечения (BoatWatch, DOTS, VMTS) и производителя контрольно-измерительного оборудования, собрав сильную команду инженеров и технических специалистов. Полученное свидетельство – очередное подтверждение правильности выбранного группой компаний направления развития.

Продукция и услуги ГК "Технодар" сертифицировались в Российском Речном Регистре при участии Регионального центра инжиниринга Корпорации развития Республики Карелия в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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