Счетная палата России нагрянет в Карелию с проверкой

Карелия попала в план проверок аудиторов Счетной палаты на 2019 год.

Счетная палата России опубликовала перечень проверок в этом году. Карелия в этом списке фигурирует дважды. Так, аудиторы проведут анализ управления госдолгом нашей республики за 2016 – 2018 годы и истекший период 2019 года. Такой же аудит затронет Мордовию, которая считается одним из самым закредитованных регионов в стране, и Орловскую область.

Проверка в нашей республике коснется также использования бюджетных средств, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения в прошлом году.

Как отмечают в Счетной палате, в текущем году особое внимание будет уделено контролю за реализацией нацпроектов и достижением наццелей, обозначенных в майском указе президента. В частности, речь идет об анализе создания цифровой образовательной среды в сфере общего образования, анализе влияния мероприятий федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на снижение смертности от новообразований.