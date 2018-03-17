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Новости. Общество
10:20, 17 Марта 2018
фото: blog.realtyonegroup.com

Сдать мусор в переработку можно будет завтра в Петрозаводске

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В это воскресенье в карельской столице пройдет экологическая акция, в рамках которой можно сдать в переработку пластик, макулатуру, стекло и другие ценные отходы.

Напомним, в дни проведения акции (раз в две недели) по Петрозаводску курсирует грузовая "Газель", которая принимает у жителей: макулатуру, пластиковые бутылки, флаконы, ведра и канистры, стеклотару, упаковки PurePak, алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок.

Кроме того, желающие могут принести продукты длительного хранения для бездомных животных (рис, гречу, сухие корма, влажные корма в пакетиках).  

График "Сбормобиля" выглядит так:

Зарека - ул. Луначарского, 33, у магазина "Магнит" - с 9.30 до 9.40

Ключевая - ул.Кемская, 3, у магазина Spar - с 9.50 до 10.00

Ключевая - возле ТЦ "Десяточка" (у поста МВД) - с 10.05 до 10.15

Ключевая - ул. Антонова, 16, парковка ниже дома - с 10.20 до 10.30

Кукковка - ул. Белинского, остановка маршрутки №25 - с 10.40 до 10.45

Кукковка - ул. Ровио, 3, парковка у "V-маркета" - с 10.50 до 11.00

Зарека - ул. "Правды", 38б, парковка у "Лотос-центра" - с 11.05 до 11.15

Кукковка - ул. Ровио, 13, у детской поликлиники, напротив "Магнита" - с 12.30 до 12.45

Центр - ул. Красноармейская, 25, ТЦ "Кей", парковка – с 12.50 по 13.00

Голиковка - ул. Мерецкова, 11, парковка у ТРЦ "Тетрис" – с 13.25 до 13.40

Центр - угол Красной и Дзержинского, у ТРЦ "Макси" – с 13.25 до 13.35

Октябрьский - ул. Ленинградская, 13, "Лента", нижняя стоянка – с 13.40 до 13.50

Сулажгора - ул. Сулажгорская, 61, парковка у "Магнита" – с 14.55 до 15.00

Пятый поселок - ул. Боровая, 11, у магазина "Боровичок" – с 15.05 до 15.10

Октябрьский - ул.Московская, 12В, парковка у налоговой – с 15.20 до 15.30

Октябрьский - ул. Мелентьевой, 50а, парковка у магазина ЭТМ – с 15.35 до 15.45

(первое воскресенье месяца!) Соломенное - ул. Труда, 6, парковка "Магнита" – с 15.55 до 16.05

(третье воскресенье месяца!) Октябрьский - ул. Зайцева,14, у "Пятерочки" – с 15.55 до 16.05

Перевалка - ул. Чапаева, 45, парковка у ТЦ "Весна" – с 17.20 до 17.35

Древлянка – Университетский городок, у "Пятерочки" – с 17.40 до 17.45

Древлянка - ул. Древлянка, 18, парковка у "Находки" – с 17.50 до 18.00

"Древянка-8" - парковка у магазина Spar – с 18.05 до 18.15

"Скандинавия" – парковка у "Магнита" – c 18.20 до 18.30

Древлянка - б. Интернационалистов, 25, парковка ТЦ "Весна" – с 18.35 до 18.50.

Подробная информация – в паблике акции в "ВКонтакте".

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