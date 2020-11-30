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Segezha Group получит новый уникальный электрофильтр для Сегежского ЦБК

Новости. Общество
13:47, 01 Декабря 2020
фото: © Segezha Group
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ООО "Финго-Комплекс" (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры из Ярославля) изготавливает для Segezha Group (входит в АФК "Система") новый электрофильтр, уникальный по своей конструкции и техническим решениям.

Весной следующего года начнутся работы по его установке на содорегенерационном котле СРК-2 в ходе капитального ремонта второй тепловой электростанции Сегежского ЦБК в Карелии. Этот проект осуществляется в рамках масштабной экологической программы, цель которой – минимизировать воздействие целлюлозно-бумажного производства на окружающую среду. Новый фильтр обеспечит почти стопроцентную очистку атмосферных выбросов: степень улавливания твердых частиц, по заверениям производителя, составит 99,97%.

Коммерческий директор ООО "Финго-Комплекс" Дмитрий Земляков подчеркивает нестандартный характер заказа Segezha Group: "В создаваемом нами фильтре задействованы абсолютно новые решения, которые никогда ранее даже не применялись. В данном случае здесь необычные подводы, отводы газа – они сверху, верхнее встряхивание. Это очень сложные решения. Они дают лучшую степень очистки".

В течение года специалисты Семибратовского завода газоочистного оборудования готовили техническое задание и промышленный проект по замене оборудования. Ограничения по площади, необходимость улавливать микроскопические твердые частицы в отводимых газах потребовали инновационного подхода при выполнении технического задания Segezha Group. Совместно со шведской компанией Kraft инженеры проекта разработали наиболее эффективное решение для электрической очистки газов от взвешенных частиц.

Руководитель центра инжиниринга ООО "Финго-Комплекс" Сергей Усачев сообщает: "Чтобы пыль не слеживалась, в бункерах фильтра работают скребковые конвейеры. Аналогичную задачу решает процесс моделирования напряжённости поля внутри электрофильтра. Все уловленные частицы фильтр возвращает обратно в производственный цикл, а в атмосферу уходит практически чистый пар".

"Замена фильтра на СРК-2 – еще один важный шаг компании на пути к ощутимому улучшению экологической обстановки в городе Сегежа. При этом наша экологическая программа – долгосрочный многоступенчатый проект комплексного характера. На его осуществление, как правило, требуется несколько лет и организованные усилия нескольких команд высококвалифицированных специалистов. Наше предприятие уверено в правильности принятых решений. Полагаю, что именно системный подход и настойчивое поэтапное выполнение программы дадут наилучшие результаты", – подчеркивает главный эколог Сегежского ЦБК Антон Фадеев.

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