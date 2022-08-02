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Segezha Group примет участие в VII Чемпионате России «Лесоруб XXI века»

Новости. Общество
12:29, 04 Августа 2022
фото: © Segezha Group

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В конкурсе примут участие операторы форвардеров, харвестеров, гидроманипуляторов и лесных погрузчиков.

10–13 августа в Устьянском районе Архангельской области при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации стартует Чемпионат России «Лесоруб XXI века». 

Чемпионат проходит в седьмой раз. Segezha Group традиционно выступает официальным партнером соревнований. Мероприятие посетят порядка трех тысяч участников и гостей из 25 регионов России. В «Битве лесорубов» в пяти номинациях примут участие 39 команд — около 200 операторов лесных машин из крупнейших лесопромышленных компаний России, лидеров отрасли.

Честь Segezha Group в командном и личном первенстве будут защищать три команды операторов лесозаготовительной техники — девять лучших в своей профессии сотрудников филиалов по лесным ресурсам из Республики Карелия, Вологодской и Архангельской областей.  Доказать своё мастерство в трех номинациях рассчитывают вологжане, представляющие лесопромышленный концерн «Кипелово»: Андрей Смирнов (34 года, форвардер), Владимир Карелин (39 лет, харвестер) и Юрий Колпаков (гидроманипулятор); сегежане — работники филиала Сегежского ЦБК по лесным ресурсам: Алексей Обрезков (42 года, форвардер), Илья Бочкарев (40 лет, харвестер) и Николай Курц (39 лет, гидроманипулятор); а также онежане — лесозаготовители Онежского ЛДК: Денис Калинин (30 лет, форвардер), Кирилл Горохов (34 года, харвестер) и Сергей Попов (31 год, гидроманипулятор). Главный приз в каждой номинации — 1 млн руб.

«Конкурсы профессионального мастерства такого масштаба работают на престиж профессии, позволяют обменяться опытом с лучшими и получить заслуженное признание. Мы верим в наших ребят. В их арсенале уникальный набор профессиональных и личных качеств, стремление быть чемпионами в своем деле. Это без преувеличения наш «золотой кадровый фонд», — говорит вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.

Чемпионат «Лесоруб XXI века» — также уникальная деловая площадка для общения ключевых игроков лесного бизнеса и представителей государства. В программе этого года — круглые столы «Интенсивное использование лесов» и «О переводе муниципальных организаций на пеллеты», семинар Рослесхоза «Госрегулирование оборота древесины», Лесной совет при Губернаторе Архангельской области. «На полях» чемпионата состоится выставка новейшей лесной техники.

11 августа на главной сцене в Малиновке в рам­ках про­граммы пройдет суперфинал V Всероссийского конкурса красоты «Королева леса», в котором примут участие две сотрудницы Segezha Group. На корону претендуют: Надежда Арабаджи — начальник юридического отдела филиала Лесосибирского ЛДК № 1 по лесным ресурсам и Мария Пономарева — специалист сервисной линии «Управление персоналом» Общего центра обслуживания управляющей компании в Кирове. Промо-ролики участниц уже доступны в сети.

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