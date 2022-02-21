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Segezha Group улучшит экологию, полностью заменив фильтры на Сегежском ЦБК

Новости. Общество
13:53, 22 Февраля 2022
фото: © Segezha Group

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Общая стоимость проекта — порядка 2 миллиардов рублей.

 Segezha Group приступила к финальному этапу реализации долгосрочной экологической программы по капитальному ремонту содорегенерационных котлов и замене электрофильтров на Сегежском ЦБК.

Активная работа продолжается с 2017 года. За 5 лет заменили электрофильтры на СРК-4 и СРК-2. Так, в 2019 году на СРК-4 было установлено новое оборудование французской машиностроительной компании Alstom (АО «Альстом Пауэр Ставан»), одного из глобальных лидеров в своей отрасли. В 2021 году на СРК-2 поставили современный фильтр уникального российского производства ООО «Финго-Комплекс» (Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры).

В соответствии с графиком, в феврале завершится поставка оборудования АО «Кондор-Эко» (Семибратово) — для замены последнего из остающихся старых фильтров, на СРК-3. В марте начнутся соответствующие работы. Пуск в эксплуатацию состоится ориентировочно в начале осени.

В этом году также капитально отремонтируют СРК-4.

Все работы планируется завершить до конца года.

Экологическая программа по полной замене электрофильтров и ремонту всех СРК ощутимо снизит нагрузку комбината на окружающую среду. Улавливание твердых частиц известковой пыли новыми фильтрами предприятия станет практически полным — более 99%.

«На капитальный ремонт СРК направлены серьезные инвестиции Segezha Group. Компания системно снижает воздействие своих производств на окружающую среду. В Карелии эта работа ведется, в первую очередь, в интересах жителей Сегежи, команды нашего комбината, общего экологического благополучия региона», — отмечает генеральный директор Сегежского ЦБК Петр Поделенюк.  

До вхождения в состав Segezha Group капитальных ремонтов на содорегенерационных котлах Сегежского ЦБК не проводилось. При этом СРК-2 эксплуатировался с 1962 г., СРК-3 — с 1964 г., СРК-4 — с 1970 года.

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