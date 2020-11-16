Segezha Group установит линию роспуска целлюлозного волокна на Сегежском ЦБК

В середине декабря на Сегежский ЦБК прибывают первые составляющие линии роспуска целлюлозного волокна – гидроразбивателя производства австрийского машиностроительного концерна AndritzAG.

Полный объём поставки включает в себя непрерывный гидроразбиватель FibreSolve FSV3-33, систему контроля и электрификации, конвейерную систему для отдельных кип с ручным удалением проволоки и защитную сортировку CP41.

Производительность линии – 350 т целлюлозного волокна на подаче в сутки. Пуск запланирован на 1 квартал 2021 года. Запустив линию, Segezha Group начнет производство нового продукта – белой упаковочной бумаги. Инвестиции в проект составляют около 500 млн рублей.

Вертикальный гидроразбиватель будет установлен на бумажной фабрике №3. Он обеспечит оптимальную загрузку бумагоделательных машин и даст возможность поддерживать объем производства бумаги в период плановых остановов технологических производств. Гидроразбиватель волокна, сортировка и баковое хозяйство будут размещены в отдельной пристройке. Помещение под новое оборудование уже готовится.

Технология работы линии состоит в следующем. Товарная целлюлоза со склада хранения доставляется на линию роспуска в виде юнита. На конвейерной системе каждый подаваемый юнит разбирается на отдельные кипы, которые перемещаются посредством системы конвейеров. Кипы со снятой проволочной обвязкой подаются с загрузочного транспортера в гидроразбиватель – металлическую ванну, снизу которой расположен узел роспуска с ротором. Одновременно в ванну подается вода. За счет вращения ротора целлюлоза распускается, в результате чего образуется водно-волокнистая суспензия – целлюлозная масса. Распущенная масса непрерывно откачивается из гидроразбивателя центробежным насосом, который подает её в башню хранения. Затем она прокачивается через защитную сортировку и поступает в промежуточную емкость, а затем – на бумажное производство.

Сегежский ЦБК специализируется на производстве высокопрочной коричневой крафт-бумаги для индустриальной и потребительской упаковки. Белая бумага будет поступать на конвертинговые линии ООО "Сегежская упаковка" для выпуска продукции премиального качества.