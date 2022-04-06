Сегежский ЦБК в условиях санкций сохранил производство и повысил зарплату работникам

Ограничения экспорта, связанные с западными санкциями, не повлияли на экономическую и финансовую стабильность Сегежского ЦБК в Карелии.
Об этом заявил генеральный директор комбината Петр Поделенюк на встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым.
В условиях санкций часть экспорта крафт-бумаги, выпускаемой на Сегежском ЦБК переориентирована на внутрироссийский рынок. Этот объем полностью покроет соответствующие внутрироссийские потребности. Выпуск всей продукции осуществляется в штатном режиме, сказал гендиректор ЦБК
«Предприятие работает стабильно, финансовая устойчивость обеспечена. Решаем вопросы логистики, доставки продукции и сбыта. В ближайшее время все вопросы планируем оперативно решить. Обязательства перед партнерами и клиентами выполняются в полном объеме, как и прежде», − отметил он.
По его словам, с 1 апреля Segezha Group увеличила для всех своих сотрудников оплату труда. В результате зарплаты вырастут приблизительно на 10%.
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