Сегежский ЦБК в условиях санкций сохранил производство и повысил зарплату работникам

Ограничения экспорта, связанные с западными санкциями, не повлияли на экономическую и финансовую стабильность Сегежского ЦБК в Карелии.

Об этом заявил генеральный директор комбината Петр Поделенюк на встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым.

В условиях санкций часть экспорта крафт-бумаги, выпускаемой на Сегежском ЦБК переориентирована на внутрироссийский рынок. Этот объем полностью покроет соответствующие внутрироссийские потребности. Выпуск всей продукции осуществляется в штатном режиме, сказал гендиректор ЦБК

«Предприятие работает стабильно, финансовая устойчивость обеспечена. Решаем вопросы логистики, доставки продукции и сбыта. В ближайшее время все вопросы планируем оперативно решить. Обязательства перед партнерами и клиентами выполняются в полном объеме, как и прежде», − отметил он.

По его словам, с 1 апреля Segezha Group увеличила для всех своих сотрудников оплату труда. В результате зарплаты вырастут приблизительно на 10%.