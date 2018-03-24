Сегодня молодые актеры устроят в арт-пространстве Петрозаводска ресторанный день
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Кулинарное искусство в Agriculture_club продемонстрирую студенты актерского курса Леонида Прокофьева - он же в узких кругах - Рудольфыч.
В Agriculture_club сегодня откроется заведение с блатным названием "У Рудольфыча" - это демократичное студенческое заведение от Театр1. А заправляет там всем актерский курс Леонида Прокофьева - он же в узких кругах - Рудольфыч.
Итак, меню актерского ресторана:
1.Кекс в кружке: "Скинулись курсом"
Состав: Мука, разрыхлитель, апельсиновая цедра, масло сливочное, молоко, сахар, какао-порошок, соль, кукурузный крахмал
2. Торт: "День Рождения Рудольфыча"
Состав: сахар, два банана, сметана, печенье «рыбки».
3. "Ждём стипуху"
Состав:Чёрный хлеб, огурец, килька.
Организаторы приглашают на ресторанный день: "Приходите, разбирайте недорогую актерскую снедь, помогайте культуре благодаря ненасытной фигуре".
Ресторанный день отворит свои гостеприимные врата в 15.00 в субботу 24 марта, кинотеатр "Калевала".
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