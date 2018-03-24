Сегодня молодые актеры устроят в арт-пространстве Петрозаводска ресторанный день

Кулинарное искусство в Agriculture_club продемонстрирую студенты актерского курса Леонида Прокофьева - он же в узких кругах - Рудольфыч.

В Agriculture_club сегодня откроется заведение с блатным названием "У Рудольфыча" - это демократичное студенческое заведение от Театр1. А заправляет там всем актерский курс Леонида Прокофьева - он же в узких кругах - Рудольфыч.

Итак, меню актерского ресторана:

1.Кекс в кружке: "Скинулись курсом"

Состав: Мука, разрыхлитель, апельсиновая цедра, масло сливочное, молоко, сахар, какао-порошок, соль, кукурузный крахмал

2. Торт: "День Рождения Рудольфыча"

Состав: сахар, два банана, сметана, печенье «рыбки».

3. "Ждём стипуху"

Состав:Чёрный хлеб, огурец, килька.

Организаторы приглашают на ресторанный день: "Приходите, разбирайте недорогую актерскую снедь, помогайте культуре благодаря ненасытной фигуре".

Ресторанный день отворит свои гостеприимные врата в 15.00 в субботу 24 марта, кинотеатр "Калевала".