Помощник депутата Госдумы, Нобелевского лауреата Жореса Алферова в Республике Карелия Евгений Ульянов выразил соболезнования в связи со смертью великого ученого.

Нашу страну и все человечество постигла тяжкая утрата – в возрасте 88 лет скончался великий ученый-физик, Нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов.

Будучи сторонником коммунистических идей, Жорес Алферов на протяжении нескольких созывов был депутатом Государственной Думы от КПРФ.

"Как депутат Госдумы от КПРФ Жорес Иванович Алферов курировал Карелию, - рассказал помощник депутата, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов. - В прошлом году в Законодательном собрании была открыта его депутатская приемная, через которую жители республики могли обращаться к нему со своими проблемами. Был большой отклик, особенно со стороны нашего научного сообщества. Жорес Иванович очень переживал из-за того, в каком состоянии оказалась российская наука в годы либеральных реформ и нынешнего олигархического капитализма. Всю жизнь он боролся за права ученых, за педагогов, аспирантов, студентов, душой болел за них. Для него это была личная боль – что образование фактически стало платным, что науку задвинули, выделяя на ее копейки из бюджета, что совершенно неразумно реформировали РАН… Он говорил об этом с каждой трибуны. Для него не существовало никаких чинов, которым он не мог бы сказать эту горькую правду в глаза.

Несколько лет назад Жорес Иванович был у нас в Петрозаводске, выступал перед студентами в ПетрГУ. На его лекции был аншлаг. И, конечно, именно для нас, жителей Карелии, его смерть – это тяжелая и невосполнимая утрата. Сегодня мы скорбим вместе со страной".