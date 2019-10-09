В Карелии на базе ПетрГУ начинает работать Школа информационной безопасности.

Второй год подряд на базе Петрозаводского государственного университета, в главном корпусе будет работать Школа информационной безопасности. Ее запускает команда PTZCTF, учебный сезон начинается 16 октября. Проект уникален тем, что все занятия проводятся бесплатно преподавателями университета и специалистами в сфере информационной безопасности.



У истоков создания Школы информационной безопасности стоял один из участников команды PTZCTF Андрей Морозько. Мы расспросили его, как возникла идея этого проекта и почему информационная безопасность так актуальна сегодня.

"Сегодня тема информационной безопасности актуальнее, чем когда-либо, - говорит Андрей Морозько. - Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни. Специалисты в мире IT- технологий востребованы уже сейчас, их труд престижен и оплачивается высоко. Наши активные и успешные ученики среди абитуриентов, думаю, без труда смогут поступить в ПетрГУ на факультеты ИМИТ и ФТИ, а те, кто старше, получить предложения пройти стажировку и пополнить команду безопасности одной из компаний, работающей в данной сфере. К тому же, когда в мире повышается уровень грамотности в сфере информационной безопасности, выигрывают все".

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