Сегодня в новом здании Республиканского перинатального центра примут первые роды

С 10 декабря в новом здании начинают работать все подразделения Республиканского перинатального центра, сообщили в Минздраве Карелии.

По информации Минздрава Карелии, в понедельник, 10 декабря Республиканский перинатальный центр начнет полноценную работу всех подразделений в новом здании на ул. Сыктывкарской, д. 9. Ожидается, что сегодня здесь будут приняты первые роды.

Что касается отделений консультативно-диагностической службы, то они работают с 5 декабря.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Центр должны были открыть осенью 2016 года.