Сексуальное фото Насти Каменских с мужем потрясло поклонников

Супруги порадовали фанатов откровенным снимком.

Настя Каменских вместе с мужем, Алексеем Потапенко (Потап), отдыхают в Мексике, передает сайт Cosmo.ru.

Популярные украинские музыканты проводят отпуск на берегу Тихого океана. Сегодня 32-летняя Настя показала "мексиканские страсти" с 38-летним рэпером. Певица сделала селфи во время купания в бассейне. Брюнетка закрыла глаза и улыбается. В это время супруг обнимает ее сзади. Алексей тоже закрыл глаза, но сложил губы для поцелуя.

"Классно, когда всё только вместе. Классно, когда так сладко. И классно, когда одна любовь на двоих", — заверила Каменских.

Поклонники звездной пары высказали восхищение фотографией.

"Класс! Сексуально", "Короли страсти", "Настя — красавица, а Потап весёлый и прикольный. Вместе вы чумачечие!", "Вы два Тельца, поэтому так", "Детей рожайте, бездельники!" — написали подписчики артистки.