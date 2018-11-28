Сельхозпредприятия Карелии увеличили на 15% объем выплат в казну региона

Минсельхоз Карелии зафиксировал увеличение объема поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет региона от сельхозпредприятий.

За 10 месяцев этого года в консолидированный бюджет республики поступил 1 млрд 123,2 млн рублей в виде налоговых и неналоговых платежей от субъектов агропромышленного комплекса. Этот показатель равен 115,7% к аналогичному периоду прошлого года, отмечают в министерстве.

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