Сельскохозяйственное производство в Карелии выросло впервые за много лет

Производство сельхозпродукции в Карелии впервые после многолетнего спада в 2020 году выросло в сопоставимых ценах.

Об этом говорит официальная статистика, опубликованная министерством сельского хозяйства республики.

Производство сельхозпродукции в сопоставимых ценах по всем категориям хозяйств в 2020 году увеличилось на 0,4% по сравнению с 2019 годом.

В фактических ценах рост составил 12,2%.

Общий объем произведенной продукции превысил 5 млрд рублей.

Больше всего увеличилось производство в пищевой промышленности, рыболовстве и рыбоводстве.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".