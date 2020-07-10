Семь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией за сутки

Оперштаб Карелии сообщил очередные подробности о госпитализации пациентов, у которых диагностирована внебольничная пневмония.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 857 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Об этом информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

За день госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии семь человек. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19, напоминают в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Карелии скончался десятый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19