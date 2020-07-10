В Карелии скончался десятый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19

В республике зафиксирована еще одна смерть пациента, у которого был диагностирован коронавирус.

Еще один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в Карелии: мужчина, житель Лахденпохского района, 1946 года рождения с тяжёлым сопутствующим заболеванием сердца. Это десятый летальный исход с начала эпидемии в республике. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Подтверждено 39 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 16 человек, в Пряже - 1 человек, в Прионежском районе - 1 человек (село Заозерье), в Сегеже – 1 человек, в Лоухском районе - 3 человека (поселки Чупа, Малиновая Варакка, Лоухи), в Суоярви – 7 человек, в Костомукше – 4 человека, в Пудожском районе – 6 человек ( поселок Колово – 2, деревня Усть-Река - 1, Пудож - 3).



Выздоровели еще 29 человек: в Петрозаводске - 21, в Сортавальском районе - 1, в Сегежском районе - 1, в Кондопожском районе - 2, в Прионежском районе - 2, в Суоярвском районе – 1.



Также выписан еще 1 строитель Белопорожской ГЭС.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 280,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 486,4 случая, по Северо-Западу – 455,3, сообщают в оперштабе.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков распорядился открыть бассейны в Карелии и разрешил массовый спорт.