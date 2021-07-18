Семейная ипотека с господдержкой теперь доступна и семьям с одним ребенком

Семьям, в которых после 1 января 2018 года родился хотя бы один ребенок, предлагается ставка 5% на весь срок кредитования.

Строительная компания «КСМ» совместно с партнером банком «ВТБ» предлагает петрозаводчанам комфортабельные квартиры со ставкой от 5% на весь срок кредитования по программе «Семейная ипотека с господдержкой». Теперь участниками программы могут стать семьи, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился хотя бы один ребенок. Также право на льготную ставку предоставляется семьям, в которых есть ребенок-инвалид младше 18 лет.

Варианты планировок и примерный ежемесячный платеж по программе «Семейная ипотека с господдержкой»

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ПАО «ВТБ» — Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015 на осуществление банковской деятельности. Предложение распространяется на все строящиеся и готовые объекты. Ставка 5% действует при условии личного и имущественного страхования. Сумма кредита до 6 000 000 руб. Первоначальный взнос от 15%. Срок кредита от 1 до 30 лет. Гражданство заёмщиков и детей — РФ.

Банк ВТБ

— от 5,7% при первоначальном взносе от 20% включительно от стоимости квартиры

— от 5,9% при первоначальном взносе от 15% до 20% от стоимости квартиры

СБЕРБАНК:

— от 6,05% при первоначальном взносе 20% включительно от стоимости квартиры

— от 6,25% при первоначальном взносе от 15% 20% от стоимости квартиры

Напомним, что ставка действует на весь срок кредитования, а сумма кредита не должна превышать 3 000 000 рублей.

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ПАО «ВТБ» — Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015 на осуществление банковской деятельности. Ставка 5,7% распространяется на все строящиеся и готовые объекты. Срок действия акции — до 01.07.2022. Ставка действует при условии проведения сделки с использованием электронной регистрации и оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос — от 20% от стоимости приобретаемой квартиры, сумма кредита не должна превышать 3 000 000 руб. Срок кредита — до 30 лет.

ПАО «Сбербанк» — Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Ставка 6,05% распространяется на все строящиеся и готовые объекты. Срок действия акции — до 01.07.2022. Ставка действует при условии проведения сделки с использованием электронной регистрации и оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос — от 20% от стоимости приобретаемой квартиры, сумма кредита не должна превышать 3 000 000 руб. Срок кредита — до 30 лет.



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Условия кредитования



Заключение кредитных договоров — с 07.02.18.

Выдача кредитов в рамках Госпрограммы возможна не позднее 31.12.22 (включительно). При рождении первого и (или) последующего ребенка в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 выдача кредита возможна в срок до 01.03.2023 (включительно).

В случае установления после 31.12.2022 г. ребенку (рожденному не позднее 31.12.2022 г.) категории «ребенок-инвалид» выдача кредита возможна в срок до 31 декабря 2027 г. включительно.

Лица, имеющие право на получение кредита в рамках Госпрограммы:

Граждане РФ, у которых родился первый и (или) последующий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. (включительно), имеющий гражданство РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»

Валюта кредитования

Рубли РФ

Программы кредитования

• Приобретение готового жилья

• Приобретение строящегося жилья

• Строительство жилого дома

Срок кредитования

От 12 месяцев до 30 лет

Минимальная сумма кредита

300 000 рублей

Максимальная сумма кредита

12 000 000 рублей на покупку/строительство объектов расположенных в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области; 6 000 000 рублей на покупку/строительство объектов в остальных регионах

Обращаем внимание: в рамках Госпрограммы не допускаются сделки с недофинансированием!

Кредитуемый объект недвижимости

По программе «Приобретение готового жилья»:

Жилое помещение:

• квартира (в т. ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций — «таун-хаус»);

• жилой дом;

• часть жилого дома блокированной застройки — «таун-хаус»;

• жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится.

По программе «Приобретение строящегося жилья»:

Жилое помещение:

• квартира (в т. ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций — «таун-хаус»);

• жилой дом;

• часть жилого дома блокированной застройки — «таун-хаус»;

По программе «Строительство жилого дома»

• жилой дом;

• жилой дом с земельным участком, на котором строится или будет построен жилой дом.

Первоначальный взнос

15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости

Подтверждение наличия первоначального взноса в соответствии со стандартными условиями продуктов. Не допускается подтверждение факта оплаты части стоимости кредитуемого объекта недвижимости и/или права на получение денежных средств, выделяемых за счет бюджета на оплату части стоимости кредитуемого объекта недвижимости, иными лицами, за исключением Заемщика/любого из Созаемщиков.

Целевое использование средств

По программе «Приобретение готового жилья»:

На приобретение жилых помещений (в т. ч. с земельным участком) на первичном рынке у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) по Договору купли-продажи (после завершения строительства жилого помещения и оформления права собственности на юридическое лицо, ранее являвшееся Застройщиком/Инвестором).

По программе «Приобретение строящегося жилья»:

На инвестирование строительства жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

• по договору участия в долевом строительстве, заключенному с застройщиком (юридическим лицом, за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

• по договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, заключенному с инвестором (юридическим или физическим лицом, за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

По программе «Строительство жилого дома»:

• Индивидуальное строительство жилого дома на земельном участке (собственном или приобретаемом за счет кредитных средств), расположенном на территории Российской Федерации, на основании договора-подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Страхование

• Обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, в соответствии с требованиями ПАО Сбербанк.

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