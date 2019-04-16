Семенович взбудоражила мужчин откровенным фото

Артистка поделилась с поклонниками пикантным снимком на своей странице в Instagram.

Анна Семенович привела представителей сильного пола в восторг.

Звезда позировала в черном боди, которое прекрасно подчеркнуло ее аппетитные формы. Смелый образ Анна Семенович дополнила шелковой накидкой и туфлями на шпильке, пишет издание "Дни.ру".



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"Теплота в душе передается и на внешность. Всем отличного дня и недели. Как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", – подписала кадр Анна Семенович.