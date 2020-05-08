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Семерых велосипедистов в Петрозаводске привлекли к "административке" за нарушение ПДД

Новости. Общество
16:10, 08 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Владельцы двухколесного транспорта нарушили правила дорожного движения, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За минувшие сутки в Петрозаводске семь велосипедистов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД.

Напоминаем, как и все участники дорожного движения, велосипедисты:

- обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофоров, знаков и разметки;

- если вы двигаетесь на велосипеде по краю проезжей части, то на светофорах, как и все водители, останавливайтесь перед стоп-линией или перед пересекаемой проезжей частью, не создавая помех пешеходам, ожидайте включения разрешающего (зеленого) сигнала светофора;

- водитель транспортного средства – и велосипеда тоже – обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода;

- участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда;

- если в процессе движения причиняется вред здоровью, например, пешеходов – это дорожно-транспортное происшествие. В этом случае водитель, причастный к нему, обязан, прежде всего, принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию;

- велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.

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Комментарии

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2020-05-08 16:58:07
а владельцев ТС, которые напротив ГАИ на Ленинградской на остановке постоянно нарушают, когда начнут штрафовать?
Гость
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