Семерых велосипедистов в Петрозаводске привлекли к "административке" за нарушение ПДД

Владельцы двухколесного транспорта нарушили правила дорожного движения, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За минувшие сутки в Петрозаводске семь велосипедистов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД.

Напоминаем, как и все участники дорожного движения, велосипедисты:



- обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофоров, знаков и разметки;



- если вы двигаетесь на велосипеде по краю проезжей части, то на светофорах, как и все водители, останавливайтесь перед стоп-линией или перед пересекаемой проезжей частью, не создавая помех пешеходам, ожидайте включения разрешающего (зеленого) сигнала светофора;



- водитель транспортного средства – и велосипеда тоже – обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода;



- участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда;



- если в процессе движения причиняется вред здоровью, например, пешеходов – это дорожно-транспортное происшествие. В этом случае водитель, причастный к нему, обязан, прежде всего, принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию;



- велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.